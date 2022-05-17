В селе под Курском восстановили связь и электричество после обстрела ВСУ

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В приграничной Алексеевке восстановили связь, газо- и электроснабжение после обстрела со стороны украинской армии, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В селе под Курском восстановили связь и электричество после обстрела ВСУ
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  • © Роман Старовойт

«Есть хорошие новости из пограничной Алексеевки! Полностью восстановили связь, газо- и электроснабжение в обстрелянном селе. По моему поручению были обследованы все жилые и нежилые помещения», — написал он в своём Telegram.

По словам Старовойта, в посёлке работают две аварийные бригады. Ремонтные работы планируется завершить к 21 мая.

Утром 17 мая губернатор Курской области сообщил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

Кроме того, ВСУ открыли огонь из миномётов по сахарному заводу на окраине посёлка Тёткино.

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