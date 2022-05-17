Губернатор: сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Миномётному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, при обстреле никто не пострадал.
Ранее стало известно об обстреле пограничного пункта Тёткино в Курской области.
Кроме того, под огнём со стороны украинских вооружённых сил оказалось село Безымено. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.