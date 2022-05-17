Губернатор: сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинская армия подвергла миномётному обстрелу территорию сахарного завода на окраине посёлка Тёткино в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.

«Миномётному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — написал он в Telegram-канале.

По данным губернатора, при обстреле никто не пострадал.

Ранее стало известно об обстреле пограничного пункта Тёткино в Курской области.

Кроме того, под огнём со стороны украинских вооружённых сил оказалось село Безымено. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.