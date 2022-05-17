Губернатор: сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинская армия подвергла миномётному обстрелу территорию сахарного завода на окраине посёлка Тёткино в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.
Губернатор: сахарный завод в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Миномётному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — написал он в Telegram-канале.

По данным губернатора, при обстреле никто не пострадал.

Ранее стало известно об обстреле пограничного пункта Тёткино в Курской области.

Кроме того, под огнём со стороны украинских вооружённых сил оказалось село Безымено. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить