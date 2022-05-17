Минобороны России: украинские боевики разместили вооружение в жилом доме в Славянске

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили вооружение в жилом доме в Славянске в ДНР, не эвакуировав из здания жителей.
Минобороны России: украинские боевики разместили вооружение в жилом доме в Славянске
  • AFP
  • © Sergey BOBOK

В частности Мизинцев рассказал, что вооружённые формирования украинского батальона «Донбасс» оборудовали опорный пункт в жилом доме на улице генерала Лозановича.

По его словам, в доме разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов, не эвакуировав мирных жителей.

Также Мизинцев сообщил о планах украинских вооружённых сил взорвать автомобильный мост в Сумах и обвинить в этом российские войска.

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