Минобороны России: украинские боевики разместили вооружение в жилом доме в Славянске
- AFP
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В частности Мизинцев рассказал, что вооружённые формирования украинского батальона «Донбасс» оборудовали опорный пункт в жилом доме на улице генерала Лозановича.
По его словам, в доме разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов, не эвакуировав мирных жителей.
Также Мизинцев сообщил о планах украинских вооружённых сил взорвать автомобильный мост в Сумах и обвинить в этом российские войска.