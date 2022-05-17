Минобороны России сообщило о планах ВСУ взорвать автомобильный мост в Сумах

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о планах украинских вооружённых сил взорвать автомобильный мост в Сумах и обвинить в этом российские войска.

РИА Новости