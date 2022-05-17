Минобороны России сообщило о планах ВСУ взорвать автомобильный мост в Сумах

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о планах украинских вооружённых сил взорвать автомобильный мост в Сумах и обвинить в этом российские войска.
Минобороны России сообщило о планах ВСУ взорвать автомобильный мост в Сумах
  • РИА Новости

По его словам, украинские военные заминировали мост по улице Харьковской, расположенный над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги.

При этом Мизинцев добавил, что ВСУ планируют взорвать указанный мост, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск.

Ранее группа центра спецназначения Росгвардии уничтожила подразделение и боевую технику Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

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