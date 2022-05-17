Росгвардия уничтожила украинское подразделение и боевую технику в Харьковской области

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Группа центра спецназначения Росгвардии уничтожила подразделение и боевую технику Вооружённых сил Украины в Харьковской области.
Росгвардия уничтожила украинское подразделение и боевую технику в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В сообщении отмечается, что поисковая группа центра спецназа Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населённых пунктов Харьковской области и обнаружила перемещение бронегруппы ВСУ.

«Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росгвардейцев по флангу», — заявили в Росгвардии.

По данным пресс-службы, бойцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя, в то же время БМП националистов уничтожили точным выстрелом из РПГ-30.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры неудачной попытки Вооружённых сил Украины контратаковать позиции российских военных в Запорожской области. 

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