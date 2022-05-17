В ДНР сообщили о трёх пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике проинформировали о трёх раненых мирных жителях на ранее освобождённой территории республики при обстрелах со стороны ВСУ.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали трое мужчин из населённых пунктов Павловка, Гнутово и Мариуполь.

«Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобождённой территории ДНР составляет 1365 человек, в т.ч. 71 ребёнок», — говорится в заявлении.

Ранее поступила информация о ранении мирной жительницы Горловки при обстреле украинской армии.