В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле украинской армией

Жительница Горловки пострадала при обстреле района Комсомольский со стороны украинской армии.

«Поступила информация о ранении мирной жительницы 1969 г. р. в результате обстрела микрорайона Комсомольский н. п. Горловка по адресу: ул. Любименко, 1/3», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в республике сообщали о шести пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны украинской армии освобождённых ДНР территорий.

ВСУ также обстреляли город Ясиноватая.