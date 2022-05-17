В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле украинской армией

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Жительница Горловки пострадала при обстреле района Комсомольский со стороны украинской армии.
В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле украинской армией
  • РИА Новости

«Поступила информация о ранении мирной жительницы 1969 г. р. в результате обстрела микрорайона Комсомольский н. п. Горловка по адресу: ул. Любименко, 1/3», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в республике сообщали о шести пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны украинской армии освобождённых ДНР территорий.

ВСУ также обстреляли город Ясиноватая.

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