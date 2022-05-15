Шесть мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ на освобождённых территориях ДНР
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«Поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооружёнными формированиями Украины ранее освобождённой территории республики», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстреле ВСУ пострадали жители населённых пунктов Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахского района.
Всего за прошедшие сутки украинские военные 48 раз обстреляли территорию ДНР.