Шесть мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ на освобождённых территориях ДНР

В результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.

«Поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооружёнными формированиями Украины ранее освобождённой территории республики», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстреле ВСУ пострадали жители населённых пунктов Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахского района.

Всего за прошедшие сутки украинские военные 48 раз обстреляли территорию ДНР.