Власти Крыма готовы помочь южным регионам Украины в «политической интеграции» с Россией

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым готов оказать помощь южным регионам Украины в политической интеграции с Россией, если они примут такое решение.
Власти Крыма готовы помочь южным регионам Украины в «политической интеграции» с Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решение о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более что это исторически русские земли. Мы прошли этот путь и готовы делиться опытом формирования новой законодательной базы», — сказал вице-спикер крымского парламента.

Он также добавил, что сами жители определяют будущее освобождённых регионов.

При этом Фикс подчеркнул, что освобождённые регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с некоторыми регионами России. Так, в частности, восстанавливаются и развиваются активные торговые отношения с Крымом.

Он отметил, что Крым готов помочь южным регионам Украины с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской систем на российские стандарты.

Ранее сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.

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