Власти Крыма готовы помочь южным регионам Украины в «политической интеграции» с Россией
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решение о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более что это исторически русские земли. Мы прошли этот путь и готовы делиться опытом формирования новой законодательной базы», — сказал вице-спикер крымского парламента.
Он также добавил, что сами жители определяют будущее освобождённых регионов.
При этом Фикс подчеркнул, что освобождённые регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с некоторыми регионами России. Так, в частности, восстанавливаются и развиваются активные торговые отношения с Крымом.
Он отметил, что Крым готов помочь южным регионам Украины с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской систем на российские стандарты.
Ранее сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.