СК России запросит у Минобороны данные о провокации украинских спецслужб с химикатами

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Следственный комитет России запросит у российского Министерства обороны информацию о провокации украинских спецслужб под Краматорском с использованием отравляющих веществ.
СК России запросит у Минобороны данные о провокации украинских спецслужб с химикатами
  • РИА Новости

«Следствие в рамках расследуемых уголовных дел запросит у Министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств провокации украинских националистов и дачи правовой оценки», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в Донбассе, чтобы обвинить российские вооружённые силы в применении отравляющих веществ.

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