СК России запросит у Минобороны данные о провокации украинских спецслужб с химикатами
- РИА Новости
«Следствие в рамках расследуемых уголовных дел запросит у Министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств провокации украинских националистов и дачи правовой оценки», — отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в Донбассе, чтобы обвинить российские вооружённые силы в применении отравляющих веществ.