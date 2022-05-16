Минобороны России заявило о насилии СБУ в отношении одесситов с пророссийскими взглядами

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики территориальной обороны и сотрудники СБУ подвергают физическому насилию жителей Одессы за доказательства пророссийских взглядов, найденные в их телефонах и мессенджерах.

«В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ обходят квартиры жилых домов, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведённым рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населённых пунктов», — сказал он.

По его словам, карательным мероприятиям подвергаются все граждане, у которых в телефонах могут быть обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооружёнными силами России.

Также людей за «переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении».

«О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — добавил генерал.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах.