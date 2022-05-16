В ДНР заявили об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день.

«В течение дня 16 мая (с 08:00 до 16:00) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 219 человек, среди них 40 детей», — заявили в штабе.

Эвакуированных доставили в пункт оказания помощи, развёрнутый силами МЧС республики.

15 мая в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях республики ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.