В ДНР заявили об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день
- globallookpress.com
- © Bai Xueqi/XinHua
«В течение дня 16 мая (с 08:00 до 16:00) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 219 человек, среди них 40 детей», — заявили в штабе.
Эвакуированных доставили в пункт оказания помощи, развёрнутый силами МЧС республики.
15 мая в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях республики ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.