В ДНР заявили об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день

Короткая ссылка
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день.
В ДНР заявили об эвакуации 219 человек из Мариуполя в Безыменное за день
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

«В течение дня 16 мая (с 08:00 до 16:00) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 219 человек, среди них 40 детей», — заявили в штабе.

Эвакуированных доставили в пункт оказания помощи, развёрнутый силами МЧС республики.

15 мая в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях республики ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить