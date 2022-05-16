Белорусский президент Александр Лукашенко назвал самыми опасными тенденциями попытки расчленения Украины. Об этом он заявил во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

«Самые опасные тенденции на Украине — попытки расчленения Украины», — сказал он.

Лукашенко добавил, что на Западе уже создано тысячное подразделение, чтобы под видом миротворцев «войти на Украину и защитить её».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Он подчеркнул, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.