Рахмон планирует обсудить с Путиным модернизацию армии Таджикистана
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«Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации вооружённых сил нашей страны», — сказал он на встрече с Путиным.
Сегодня, 16 мая, в Москве состоится саммит ОДКБ.
В декабре 2021 года министры внутренних дел Таджикистана и России выразили готовность укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом.