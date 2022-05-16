Рахмон планирует обсудить с Путиным модернизацию армии Таджикистана

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию таджикских вооружённых сил.
Рахмон планирует обсудить с Путиным модернизацию армии Таджикистана
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

«Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации вооружённых сил нашей страны», — сказал он на встрече с Путиным.

Сегодня, 16 мая, в Москве состоится саммит ОДКБ.

В декабре 2021 года министры внутренних дел Таджикистана и России выразили готовность укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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