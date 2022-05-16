Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения советского памятника в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как вандалы нарисовали свастику на памятнике советским воинам в литовской деревне Бубяй.

РИА Новости