Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения советского памятника в Литве
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, нарисовав свастику.