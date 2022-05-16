Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения советского памятника в Литве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как вандалы нарисовали свастику на памятнике советским воинам в литовской деревне Бубяй.
Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения советского памятника в Литве
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. 

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту совершения акта вандализма в отношении памятника советским воинам в Литве», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, нарисовав свастику.

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