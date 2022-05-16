В ЛНР сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны Украины

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Первомайск и н. п. Золотое с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 мм (20 снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов в Первомайске были повреждены три жилых дома и подразделение МЧС Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.

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