В ЛНР сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны Украины

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Первомайск и н. п. Золотое с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 мм (20 снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов в Первомайске были повреждены три жилых дома и подразделение МЧС Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.