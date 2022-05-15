В Генштабе ВС Белоруссии не исключили возможных провокаций со стороны Украины

Первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ не исключил возможность провокаций со стороны Украины.

«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», — цитирует его РИА Новости.

По словам замначальника Генштаба, ведомство располагает данными о развёрнутых у границ государства на Овручском направлении американских станциях контрбатарейной борьбы.

«Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском – 4,5 тыс.», — добавил Король.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.