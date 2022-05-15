В ДНР сообщили о ликвидации 24 украинских националистов за сутки

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили об уничтожении 24 украинских националистов за минувшие сутки.
В ДНР сообщили о ликвидации 24 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, четыре кочующих 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — говорится в заявлении военного ведомства республики.

Кроме того, военнослужащим удалось захватить одну БМП и один бронеавтомобиль противника.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация ранее в ходе спецоперации на Украине уничтожила две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

За прошедшие сутки украинские военные 48 раз обстреляли территорию ДНР.

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