В ДНР сообщили о ликвидации 24 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, четыре кочующих 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — говорится в заявлении военного ведомства республики.
Кроме того, военнослужащим удалось захватить одну БМП и один бронеавтомобиль противника.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация ранее в ходе спецоперации на Украине уничтожила две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
За прошедшие сутки украинские военные 48 раз обстреляли территорию ДНР.