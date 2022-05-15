«Торпедировали попытки мирного урегулирования в Европе»: посол Антонов заявил, что США загнали отношения с РФ в тупик

Американские власти заморозили диалог с Россией, загнав его в тупик, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как отметил дипломат, Соединённые Штаты демонстративно пренебрегали национальными интересами России, а также торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе.

AP

© J. Scott Applewhite