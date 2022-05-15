«Торпедировали попытки мирного урегулирования в Европе»: посол Антонов заявил, что США загнали отношения с РФ в тупик
- AP
- © J. Scott Applewhite
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15 мая 2022
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов на освобождённой территории ЛНР.
В первую очередь помощь из России получили женщины с детьми, пожилые люди, беженцы.
- Доставка гуманитарной помощи в ЛНР.
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За прошедшие сутки из Мариуполя в ДНР эвакуированы более 500 человек, заявили в штабе территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки (с 08:00 14 мая до 08:00 15 мая) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей», — говорится в сообщении.
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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что за 88 дней эскалации в Донбассе погибли более 100 мирных жителей.
«За 88 дней эскалации погибли 115 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 522 мирных жителя, в том числе 42 ребёнка», — говорится в сообщении представительства.
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Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном, заявили в Народной милиции ЛНР.
Уточняется, что украинские военные могли не просто нанести «грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе», поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, паранитротолуолом, бензолом и другими опасными веществами.
«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», — рассказали в пресс-службе Народной милиции.
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Посёлок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области был обстрелян с территории Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в Telegram.
Вместе с этим губернатор пообещал предоставить более подробную информацию позже.
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Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) спланировали провокацию в СИЗО в Херсоне. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Гуряков.
План СБУ подразумевал бунт в СИЗО Херсона, предполагавший бегство заключённых для дестабилизации ситуации в городе, чтобы дискредитировать действующую военно-гражданскую администрацию.
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Власти США завели диалог с Россией в тупик, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России», — сказал Антонов в эфире передачи «Соловьёв LIVE».
По его словам, США торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе.
Посол отметил, что американские власти прекратили очные контакты с российскими дипломатами.
«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», — рассказал посол.