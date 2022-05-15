«Торпедировали попытки мирного урегулирования в Европе»: посол Антонов заявил, что США загнали отношения с РФ в тупик

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Сергей Гусаров
Американские власти заморозили диалог с Россией, загнав его в тупик, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как отметил дипломат, Соединённые Штаты демонстративно пренебрегали национальными интересами России, а также торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе.
«Торпедировали попытки мирного урегулирования в Европе»: посол Антонов заявил, что США загнали отношения с РФ в тупик
  • AP
  • © J. Scott Applewhite
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  • 15 мая 2022

    Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов на освобождённой территории ЛНР.

    В первую очередь помощь из России получили женщины с детьми, пожилые люди, беженцы.

    • Доставка гуманитарной помощи в ЛНР.

  • За прошедшие сутки из Мариуполя в ДНР эвакуированы более 500 человек, заявили в штабе территориальной обороны республики.

    «За минувшие сутки (с 08:00 14 мая до 08:00 15 мая) из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 50 детей», — говорится в сообщении.

  • Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что за 88 дней эскалации в Донбассе погибли более 100 мирных жителей.

    «За 88 дней эскалации погибли 115 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 522 мирных жителя, в том числе 42 ребёнка», — говорится в сообщении представительства.

  • Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном, заявили в Народной милиции ЛНР.

    Уточняется, что украинские военные могли не просто нанести «грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе», поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, паранитротолуолом, бензолом и другими опасными веществами.

    «Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», — рассказали в пресс-службе Народной милиции.

  • Посёлок Середа Шебекинского городского округа в Белгородской области был обстрелян с территории Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в Telegram.

    Вместе с этим губернатор пообещал предоставить более подробную информацию позже.

  • Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) спланировали провокацию в СИЗО в Херсоне. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Гуряков.

    План СБУ подразумевал бунт в СИЗО Херсона, предполагавший бегство заключённых для дестабилизации ситуации в городе, чтобы дискредитировать действующую военно-гражданскую администрацию.

  • Власти США завели диалог с Россией в тупик, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России», — сказал Антонов в эфире передачи «Соловьёв LIVE».

    По его словам, США торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе.

    Посол отметил, что американские власти прекратили очные контакты с российскими дипломатами.

    «Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», — рассказал посол.

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