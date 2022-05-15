В Донецке сообщили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Поступила информация о повреждениях МБОУ «Школа № 114 города Донецка» в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Стаханова, 8», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинская армия выпустила пять снарядов калибра 122 мм по Петровскому району столицы республики.
Кроме того, ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».