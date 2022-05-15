Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Министерство обороны России опубликовало кадры с ликвидированными украинскими диверсантами, которые пытались захватить остров Змеиный.

По данным ведомства, операция была спланирована с подачи Лондона накануне 9 мая и проводилась по прямому указанию Зеленского, вопреки позиции Генштаба ВСУ.

Штурм осуществляли в несколько попыток 7 и 8 мая, но безуспешно.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

Также было потеряно четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.