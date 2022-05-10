Ракетными войсками и подразделениями артиллерии: МО РФ сообщило о поражении 33 пунктов управления ВСУ

Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России в результате наступления уничтожила до 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии было поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники.