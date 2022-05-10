Ракетными войсками и подразделениями артиллерии: МО РФ сообщило о поражении 33 пунктов управления ВСУ

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Наталия Сергиевская
Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России в результате наступления уничтожила до 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии было поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии: МО РФ сообщило о поражении 33 пунктов управления ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

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  • 10 мая 2022

    Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России в результате наступления уничтожила до 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны. 

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщили в ведомстве.

  • Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих рубежей и не смогла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Защита Отечества остаётся важнейшей задачей для нас. Так и сейчас, когда Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины, наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне, сражаются за родину и благополучие сограждан», — сказал Антонов.

    Он отметил, что российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии.

  • Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    «Помощь вся будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро», — сказал он.

  • Более 6,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

    «За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 6,5 тыс. граждан», — подтвердили в ведомстве.

  • ВСУ за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г. р. и парня 2006 г. р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в том числе девочка 2007 г. р.», — сообщило представительство.

  • Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки были эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

    Отмечается, что люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС республики.

  • Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что как минимум два консульства Луганской Народной Республики могут быть открыты в российских регионах.

    «Я наделён полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, с чем им необходима помощь», — сказал он.

  • Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что штат посольства республики в России будет состоять из нескольких десятков человек.

    «Подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской Народной Республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России», — сказал он.

    По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД России.

    «Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам», — уточнил он.

  • Город Ясиноватая в ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

  • В Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.

    «Все, кто сегодня стоит в строю, их боевые товарищи достойно выполняют свой воинский долг, мужественно сражаются и защищают с оружием в руках интересы нашей великой Родины России», — заявил замкомандующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

    Военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами, а также медалями Суворова.

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