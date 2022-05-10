Ракетными войсками и подразделениями артиллерии: МО РФ сообщило о поражении 33 пунктов управления ВСУ
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- © Konstantin Kokoshkin
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10 мая 2022
Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России в результате наступления уничтожила до 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщили в ведомстве.
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Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих рубежей и не смогла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Защита Отечества остаётся важнейшей задачей для нас. Так и сейчас, когда Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины, наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне, сражаются за родину и благополучие сограждан», — сказал Антонов.
Он отметил, что российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии.
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Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Помощь вся будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро», — сказал он.
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Более 6,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 6,5 тыс. граждан», — подтвердили в ведомстве.
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ВСУ за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г. р. и парня 2006 г. р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в том числе девочка 2007 г. р.», — сообщило представительство.
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Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки были эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС республики.
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Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что как минимум два консульства Луганской Народной Республики могут быть открыты в российских регионах.
«Я наделён полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, с чем им необходима помощь», — сказал он.
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Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что штат посольства республики в России будет состоять из нескольких десятков человек.
«Подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской Народной Республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России», — сказал он.
По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД России.
«Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам», — уточнил он.
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Город Ясиноватая в ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
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В Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.
«Все, кто сегодня стоит в строю, их боевые товарищи достойно выполняют свой воинский долг, мужественно сражаются и защищают с оружием в руках интересы нашей великой Родины России», — заявил замкомандующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
Военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами, а также медалями Суворова.