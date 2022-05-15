ВКС России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение ночи поразили два пункта управления и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

РИА Новости