ВКС России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Ранее Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области.