ВКС России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение ночи поразили два пункта управления и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
ВКС России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области.

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