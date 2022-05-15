В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными Ясиноватой

Украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по населённому пункту Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).