В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными Ясиноватой
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлению: 23:35 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram.
13 мая съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском: операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Военкор Горшенин не пострадал.
Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения съёмочной группы RT и других мирных граждан в городе Докучаевске в ДНР.