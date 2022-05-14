Авиация ВС России уничтожила до 90 националистов и 18 единиц военной техники ВСУ
- AP
«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведено из строя 18 единиц военной техники», — заявили в ведомстве.
Также ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления и 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Кроме того, поражены три укреплённых бункера и 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе установка «Смерч» в районе Берёзовки.
Также ранее российские войска уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец.