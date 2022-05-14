Авиация ВС России уничтожила до 90 националистов и 18 единиц военной техники ВСУ

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Оперативно-тактическая и армейская авиация России в течение дня поразила 33 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Авиация ВС России уничтожила до 90 националистов и 18 единиц военной техники ВСУ
  • AP

«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведено из строя 18 единиц военной техники», — заявили в ведомстве.

Также ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления и 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, поражены три укреплённых бункера и 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе установка «Смерч» в районе Берёзовки.

Также ранее российские войска уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец.

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