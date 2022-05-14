ВС России: российские сапёры разминировали 50 га территории ЛНР

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Специалисты международного противоминного центра Вооружённых сил России разминировали 50 га территории ЛНР за полтора месяца.
ВС России: российские сапёры разминировали 50 га территории ЛНР
  • РИА Новости

«С начала работ в Луганской Народной Республике было обследовано 50 га территории», — приводит РИА Новости слова командира российских сапёров с позывным Лекс.

Он отметил, что было обезврежено около 500 взрывоопасных предметов.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил, что в Армянске на севере полуострова были слышны хлопки, так как сапёры в Херсонской области занимаются разминированием и уничтожением украинских боеприпасов.

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