Власти Крыма объяснили хлопки, которые были слышны у границы с Херсонской областью 

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил, что в Армянске на севере полуострова были слышны хлопки, так как сапёры в Херсонской области разминируют и уничтожают украинские боеприпасы.
Власти Крыма объяснили хлопки, которые были слышны у границы с Херсонской областью 
  • РИА Новости

«Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что сапёры в Херсонской области занимаются разминированием и уничтожением украинских боеприпасов.

По словам советника главы Крыма, никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет.

9 мая сообщалось, что российская система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».

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