Власти Крыма объяснили хлопки, которые были слышны у границы с Херсонской областью
- РИА Новости
«Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что сапёры в Херсонской области занимаются разминированием и уничтожением украинских боеприпасов.
По словам советника главы Крыма, никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет.
9 мая сообщалось, что российская система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».