Власти Крыма объяснили хлопки, которые были слышны у границы с Херсонской областью

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил, что в Армянске на севере полуострова были слышны хлопки, так как сапёры в Херсонской области разминируют и уничтожают украинские боеприпасы.

РИА Новости

«Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что сапёры в Херсонской области занимаются разминированием и уничтожением украинских боеприпасов. По словам советника главы Крыма, никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет. 9 мая сообщалось, что российская система ПВО сбила над Херсоном выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».