Кадыров сообщил об отправке более 600 добровольцев на Украину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об отправке более 600 бойцов на Украину для участия в спецоперации.
Кадыров сообщил об отправке более 600 добровольцев на Украину
  • РИА Новости

«Более 600 воинов в полной экипировке и с огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что среди добровольцев — не только чеченские силовики и жители республики, но также неравнодушные граждане и из других регионов России.

«Всех их объединяет одна цель — поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов, державших в страхе целых восемь лет население миролюбивого Донбасса», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка и ряда посёлков в Луганской Народной Республике.

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