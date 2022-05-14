Более 22 тысяч дончан остались без электроэнергии из-за обстрелов
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«В результате боевых действий обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов», — написал он в своём Telegram-канале.
Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам после окончания обстрелов.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск.
Следователи предъявили обвинение четырём украинским военным, причастным к обстрелам территории Донбасса.