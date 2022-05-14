Минобороны показало видео боевой работы подразделения ВДВ России на Украине

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Минобороны опубликовало видео боевой работы подразделения Воздушно-десантных войск России во время специальной военной операции на Украине.
Минобороны показало видео боевой работы подразделения ВДВ России на Украине
  • РИА Новости

На видео личный состав ВДВ проводит наступательные действия, а также уничтожает огневые точки украинских войск. 

При этом штурм опорных пунктов ВСУ проводился при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей боевых машин десанта.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа экипажей вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации.

10 мая в Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.

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