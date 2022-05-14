Минобороны показало видео боевой работы подразделения ВДВ России на Украине
- РИА Новости
На видео личный состав ВДВ проводит наступательные действия, а также уничтожает огневые точки украинских войск.
При этом штурм опорных пунктов ВСУ проводился при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей боевых машин десанта.
Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа экипажей вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации.
10 мая в Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.