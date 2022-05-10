В Белгородской области десантников наградили за проявленный в ходе спецоперации героизм

В Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.

«Все, кто сегодня стоит в строю, их боевые товарищи достойно выполняют свой воинский долг, мужественно сражаются и защищают с оружием в руках интересы нашей великой Родины России», — заявил замкомандующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами, а также медалями Суворова.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.