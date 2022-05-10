В Белгородской области десантников наградили за проявленный в ходе спецоперации героизм

Короткая ссылка
В Белгородской области вручили государственные награды десантникам, проявившим героизм в ходе спецоперации на Украине.

«Все, кто сегодня стоит в строю, их боевые товарищи достойно выполняют свой воинский долг, мужественно сражаются и защищают с оружием в руках интересы нашей великой Родины России», — заявил замкомандующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами, а также медалями Суворова.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить