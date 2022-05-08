Шойгу вручил звёзды Героя России двум участникам спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Как отмечается, награды были вручены командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину.
«Своими решительными и мужественными действиями подполковник Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», — приводит РИА Новости сообщение.
В Минобороны добавили, что Дудин, умело выполнив воздушный манёвр, с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолёт, предотвратив нанесение удара по российским войскам.
Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.
Кроме того, получившим ранения в ходе спецоперации в Донбассе российским военнослужащим вручили ордена Мужества и медали «За отвагу».