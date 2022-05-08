Шойгу вручил звёзды Героя России двум участникам спецоперации на Украине

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Как отмечается, награды были вручены командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину.

«Своими решительными и мужественными действиями подполковник Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», — приводит РИА Новости сообщение.

В Минобороны добавили, что Дудин, умело выполнив воздушный манёвр, с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолёт, предотвратив нанесение удара по российским войскам.

Ранее сообщалось, что раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.

Кроме того, получившим ранения в ходе спецоперации в Донбассе российским военнослужащим вручили ордена Мужества и медали «За отвагу».