В ДНР три мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки

В Донецкой Народной Республике три мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины за сутки.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, мужчин: 1960, 1973 и 1957 годов рождения», — заявили в представительстве.

Также сообщается, что ранения получили четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и в Докучаевске.

13 мая в ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Докучаевска.

Ранее стало известно, что операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения при обстреле ВСУ в Докучаевске. Военкор Валентин Горшенин не пострадал.