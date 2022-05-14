В ДНР три мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, мужчин: 1960, 1973 и 1957 годов рождения», — заявили в представительстве.
Также сообщается, что ранения получили четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и в Докучаевске.
13 мая в ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Докучаевска.
Ранее стало известно, что операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения при обстреле ВСУ в Докучаевске. Военкор Валентин Горшенин не пострадал.