В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Докучаевска
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ в Докучаевске число жертв возросло до пяти: один человек погиб и четверо получили ранения», — говорится в заявлении.
В штабе добавили, что в результате обстрела на заправочной станции в городе загорелся автотранспорт.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью RT заявила, что в результате вооружённого конфликта с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя, в том числе 36 детей.