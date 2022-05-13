В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Докучаевска

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Мирный житель погиб и ещё четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими военными Докучаевска. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ Докучаевска
  • РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ в Докучаевске число жертв возросло до пяти: один человек погиб и четверо получили ранения», — говорится в заявлении.

В штабе добавили, что в результате обстрела на заправочной станции в городе загорелся автотранспорт.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью RT заявила, что в результате вооружённого конфликта с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя, в том числе 36 детей.

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