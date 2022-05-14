Народная милиция ЛНР сообщила об артобстреле позиций ВСУ у города Светлодарска
- РИА Новости
«Артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР точными ударами продолжают уничтожать позиции украинских нацистов… в районе города Светлодарска», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства.
В Народной милиции ЛНР также сообщили, что данный укрепрайон является «очень сильно укреплённой линией обороны противника».
В ЛНР добавили, что для корректировки огня используют дроны.
Ранее сообщалось, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.