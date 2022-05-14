Народная милиция ЛНР сообщила об артобстреле позиций ВСУ у города Светлодарска

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Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских военных возле города Светлодарска Бахмутовского района.
Народная милиция ЛНР сообщила об артобстреле позиций ВСУ у города Светлодарска
  • РИА Новости

«Артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР точными ударами продолжают уничтожать позиции украинских нацистов… в районе города Светлодарска», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства.

В Народной милиции ЛНР также сообщили, что данный укрепрайон является «очень сильно укреплённой линией обороны противника».

В ЛНР добавили, что для корректировки огня используют дроны.

Ранее сообщалось, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.

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