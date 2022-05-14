Народная милиция ЛНР сообщила об артобстреле позиций ВСУ у города Светлодарска

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских военных возле города Светлодарска Бахмутовского района.

«Артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР точными ударами продолжают уничтожать позиции украинских нацистов… в районе города Светлодарска», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства.

В Народной милиции ЛНР также сообщили, что данный укрепрайон является «очень сильно укреплённой линией обороны противника».

В ЛНР добавили, что для корректировки огня используют дроны.

Ранее сообщалось, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.