Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили вопросы делимитации общей границы
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба таджикского МИД.
«Подробно были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией таджикско-киргизской государственной границы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что встреча состоялась в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спорные участки на киргизско-таджикской границе остаются проблемным вопросом.