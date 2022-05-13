Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили вопросы делимитации общей границы

Министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Жээнбек Кулубаев обсудили вопросы делимитации и демаркации общей государственной границы.

РИА Новости