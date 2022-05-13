Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили вопросы делимитации общей границы

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Министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Жээнбек Кулубаев обсудили вопросы делимитации и демаркации общей государственной границы.
Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили вопросы делимитации общей границы
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба таджикского МИД.

«Подробно были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией таджикско-киргизской государственной границы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча состоялась в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спорные участки на киргизско-таджикской границе остаются проблемным вопросом.

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