Президент Киргизии заявил о сохранении проблемных вопросов на киргизско-таджикской границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спорные участки на киргизско-таджикской границе остаются проблемным вопросом.

Об этом он заявил в Бишкеке в обращении к народу по случаю годовщины конфликта на границе с Таджикистаном.

«Вопросы, связанные со спорными участками на киргизско-таджикской государственной границе, всё ещё остаются проблемными. Их разрешение требует от нас аккуратности, терпимости и последовательности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно во время своего визита в Согдийскую область также отметил, что заинтересован в решении приграничных вопросов с киргизской стороной путём мирных переговоров.

Жапаров заверил, что в настоящее время двусторонняя межгосударственная комиссия продолжает работу и старается достигнуть договорённости по спорным участкам государственной границы.

14 апреля в погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявили, что ситуация на киргизско-таджикской границе остаётся относительно стабильной.