Мезенцев: Белоруссия и Россия сформируют единую инфраструктуру научных исследований

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что российская и белорусская стороны сформируют единую инфраструктуру научных исследований.

Об этом он сказал во время встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко.

«Значимо, что сегодня мы встречаемся накануне совместной коллегии, которая пройдёт на площадке Курчатовского института. В рамках заседания будет поднят вопрос выхода на формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства», — цитирует Мезенцева БЕЛТА.

По словам госсекретаря Союзного государства, эта тема уже звучала на Форуме регионов Белоруссии и России и «сейчас идёт обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий».

Ранее министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время телефонного разговора обсудили координацию двух стран по совместному противодействию усилиям западных стран, которые направлены против интересов Москвы и Минска.