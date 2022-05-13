Мезенцев: Белоруссия и Россия сформируют единую инфраструктуру научных исследований

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Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что российская и белорусская стороны сформируют единую инфраструктуру научных исследований.
Мезенцев: Белоруссия и Россия сформируют единую инфраструктуру научных исследований
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко.

«Значимо, что сегодня мы встречаемся накануне совместной коллегии, которая пройдёт на площадке Курчатовского института. В рамках заседания будет поднят вопрос выхода на формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства», — цитирует Мезенцева БЕЛТА.

По словам госсекретаря Союзного государства, эта тема уже звучала на Форуме регионов Белоруссии и России и «сейчас идёт обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий». 

Ранее министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время телефонного разговора обсудили координацию двух стран по совместному противодействию усилиям западных стран, которые направлены против интересов Москвы и Минска.

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