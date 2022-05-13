Глава МИД Латвии заявил о решении внести в чёрный список 102 россиянина

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в своём Twitter заявил о решении внести в чёрный список 102 россиянина, включая известных актёров и режиссёров.

Об этом сообщило РИА Новости.

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 гражданина в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок», — заявил Ринкевич.

В том числе въезд в страну запретили Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Чёрному, Борису Галкину и Александру Пашутину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал действия литовских властей, отозвавших из России посла, и планы латвийских властей снести памятник воинам-освободителям в Риге. Он назвал их действия международным оборзением.