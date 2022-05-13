Политолог раскритиковала решение Рижской думы касательно памятника освободителям Риги

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

«Это вопиющее нарушение международного права. Это борьба с памятниками, с исторической памятью», — подчеркнула политолог.

Ерёмина назвала подобное решение «переписыванием истории» и предположила, что это сигнал к началу серьёзных притеснений всех русскоязычных в странах Прибалтики.

Она заявила, что латвийские политики пытаются воспользоваться ситуацией, когда в мире царят антироссийские настроения.

«Они сейчас спешат, но им не удалось вытравить историческую память... Всё равно память о войне и о том, кто победил, остаётся», — заключила эксперт.

Как сообщалось, за снос проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.