Политолог раскритиковала решение Рижской думы касательно памятника освободителям Риги

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.
Политолог раскритиковала решение Рижской думы касательно памятника освободителям Риги
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«Это вопиющее нарушение международного права. Это борьба с памятниками, с исторической памятью», — подчеркнула политолог.

Ерёмина назвала подобное решение «переписыванием истории» и предположила, что это сигнал к началу серьёзных притеснений всех русскоязычных в странах Прибалтики. 

Она заявила, что латвийские политики пытаются воспользоваться ситуацией, когда в мире царят антироссийские настроения.

«Они сейчас спешат, но им не удалось вытравить историческую память... Всё равно память о войне и о том, кто победил, остаётся», — заключила эксперт.

Как сообщалось, за снос проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

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