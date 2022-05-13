Политолог раскритиковала решение Рижской думы касательно памятника освободителям Риги
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«Это вопиющее нарушение международного права. Это борьба с памятниками, с исторической памятью», — подчеркнула политолог.
Ерёмина назвала подобное решение «переписыванием истории» и предположила, что это сигнал к началу серьёзных притеснений всех русскоязычных в странах Прибалтики.
Она заявила, что латвийские политики пытаются воспользоваться ситуацией, когда в мире царят антироссийские настроения.
«Они сейчас спешат, но им не удалось вытравить историческую память... Всё равно память о войне и о том, кто победил, остаётся», — заключила эксперт.
Как сообщалось, за снос проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.