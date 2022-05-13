В Кремле прокомментировали желание «Газпрома» получить от Молдавии долг за газ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии политической подоплёки в желании «Газпрома» получить от Молдавии задолженность за поставки газа.

Песков объяснил, что контакты идут по линии «Газпрома», отметив, что «эти долги висят» на балансе «Газпрома».

«Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются», — заявили в Кремле, посоветовав за деталями обратиться в «Газпром».

По словам представителя Кремля, «никакой политической подоплёки здесь нет». Песков подчеркнул, что «если товар поставляется, он должен оплачиваться».

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.