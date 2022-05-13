В Кремле прокомментировали желание «Газпрома» получить от Молдавии долг за газ
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Песков объяснил, что контакты идут по линии «Газпрома», отметив, что «эти долги висят» на балансе «Газпрома».
«Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются», — заявили в Кремле, посоветовав за деталями обратиться в «Газпром».
По словам представителя Кремля, «никакой политической подоплёки здесь нет». Песков подчеркнул, что «если товар поставляется, он должен оплачиваться».
Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.