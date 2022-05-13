Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух командиров бригад ВСУ

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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух командиров бригад ВСУ, обвиняемых в обстреле мирных жителей в Донбассе.
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух командиров бригад ВСУ
  • РИА Новости

«Постановлениями Басманного районного суда Москвы Зенченко О.В. и Луценко А.Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции на территорию России», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову.

Уточняется, что оба объявлены в международный розыск.

Ранее Следственный комитет России предъявил очные обвинения нескольким военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар».

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