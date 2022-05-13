СК: военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар» предъявлены очные обвинения

Следственный комитет России предъявил очные обвинения нескольким военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар».

«Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Кроме того, обвинения в жестоком обращении с гражданским населением также предъявлены военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергею Пилиповичу и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василию Шитре.

Уточняется, что в ходе допросов они дали признательные показания.

Ранее сообщалось о том, что российские следователи допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных.