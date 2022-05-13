СК: военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар» предъявлены очные обвинения
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«Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому», — говорится в сообщении СК в Telegram.
Кроме того, обвинения в жестоком обращении с гражданским населением также предъявлены военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергею Пилиповичу и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василию Шитре.
Уточняется, что в ходе допросов они дали признательные показания.
Ранее сообщалось о том, что российские следователи допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных.