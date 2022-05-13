Песков: встреча Путина и Зеленского может состояться только после разработки соглашения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна без предварительной подготовки.

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал он.

Песков добавил, что подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа.

«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине.