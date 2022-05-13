Песков: встреча Путина и Зеленского может состояться только после разработки соглашения
- РИА Новости
- © Пресс-служба президента РФ
«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал он.
Песков добавил, что подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа.
«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине.