Песков: встреча Путина и Зеленского может состояться только после разработки соглашения

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна без предварительной подготовки.
Песков: встреча Путина и Зеленского может состояться только после разработки соглашения
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба президента РФ

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал он.

Песков добавил, что подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа.

«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — подчеркнул пресс-секретарь. 

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил уверенность в дипломатическом разрешении ситуации на Украине

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