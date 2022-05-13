Высокоточным оружием России поражён нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на северной окраине города Кременчуга уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода.

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуга Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом», — сказал он.

В начале апреля сообщалось, что российские Вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. Отмечается, что с данных хранилищ и соответствующего предприятия осуществлялись поставки топлива украинским военным, которые располагаются на Николаевском направлении.