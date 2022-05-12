Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 575 человек, в том числе 4006 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Без какого-либо участия украинской стороны из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 19 575 человек, из них 4006 детей», — рассказал он.

Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 1 237 256 человек, из них 215 583 — дети.

В Минобороны также сообщили, что украинские националисты оборудуют позиции на объектах медицинской инфраструктуры в населённых пунктах Луганской Народной Республики.