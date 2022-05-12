Минобороны: националисты оборудуют позиции на объектах медицинской инфраструктуры в ЛНР

Украинские националисты оборудуют позиции на объектах медицинской инфраструктуры в населённых пунктах Луганской Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, в здании поликлиники в посёлке Боровское в ЛНР были размещены раненые боевики украинских националистических формирований.

«Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развёрнуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — заявил Мизинцев.

Также националисты оборудовали опорные пункты в зданиях детской больницы и медицинского колледжа в Лисичанске.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные и нацбатальоны окапываются на химпредприятиях в Донбассе.