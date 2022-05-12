Российские средства ПВО сбили БПЛА и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный

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Российские средства ПВО уничтожили за день один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО сбили БПЛА и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны... над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что средства ПВО уничтожили пять БПЛА в Харьковской области и ДНР. 

Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.

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