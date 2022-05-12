Российские средства ПВО сбили БПЛА и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны... над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что средства ПВО уничтожили пять БПЛА в Харьковской области и ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.