Российские средства ПВО сбили БПЛА и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный

Российские средства ПВО уничтожили за день один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны... над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что средства ПВО уничтожили пять БПЛА в Харьковской области и ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.