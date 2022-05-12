В Минобороны России заявили об уничтожении ещё четырёх складов с боеприпасами ВСУ
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Также, по его словам, в районе Харькова была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства.
Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.