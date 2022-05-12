В Минобороны России заявили об уничтожении ещё четырёх складов с боеприпасами ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.
В Минобороны России заявили об уничтожении ещё четырёх складов с боеприпасами ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также, по его словам, в районе Харькова была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

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