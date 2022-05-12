Комбат «Спарты» Жога: украинские националисты подорвали дамбу под Авдеевкой

Комбат «Спарты» Артём Жога в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что украинские националисты подорвали дамбу в районе Авдеевки.

«Вчера вечером был произведён подрыв дамбы севернее Авдеевки — населённый пункт Весёлое. Сегодня при нашем движении и дальнейшем прохождении вперёд они доподорвали эту дамбу, и ещё больше воды хлынуло вниз по руслу», — заявил Жога.

Он рассказал, что рядом находятся ещё два водохранилища, и допустил, что украинские военные могут их подорвать.

«Они (ВСУ. — RT) оставляют без воды, жизнеобеспечения прилегающие наши территории и прилегающие с их стороны, оккупированные», — заключил Жога.



Ранее в Минобороны России рассказали, что украинские военные заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области с целью последующего взрыва и обвинения российской стороны.